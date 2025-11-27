بوتين يقترح إطلاق برنامج لتزويد قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن رئاسة بلاده للمنظمة في عام 2026 ستحمل شعار “الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب”.



وقال بوتين في تصريحات له : خلال فترة رئاستها لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبذل روسيا قصارى جهدها للحفاظ على الاستمرارية في المجالات الأساسية لعمل المنظمة.





وأضاف بوتين: تضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل موثوق الأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي وتقترح روسيا عقد منتدى دولي على مستوى الخبراء في عام 2026 مكرس لتطوير هيكل للأمن المتساوي.



وتابع بوتين: ستواصل روسيا التعاون الوثيق مع حلفائها في تعزيز القدرات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي . وأن تطوير القدرات الجوية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يتطلب اهتماما خاصا.



وزاد بوتين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستولي اهتماما خاصا لتعزيز التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية .وروسيا تقترح إطلاق برنامج لتزويد قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة.



وأكمل : روسيا تقترح بدء العمل على وضع استراتيجية جديدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب حيث تواصل موسكو العمل بالتعاون مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على كشف الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها.



وواصل بوتين تصريحاته بالقول: روسيا تقترح اتخاذ إجراءات إضافية لحماية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من التهديدات في مجال المعلومات .و القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 نوفمبر 2026 في موسكو.



وختم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحاته قائلا : الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها خلال الأعمال القتالية الفعلية.