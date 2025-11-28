تحذيرات من محفزات عالمية تدفع الذهب للارتفاع مجددًا

حذر خبراء من وجود محفزات عالمية محتملة قد تعيد أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات الجمعة، على رأسها توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد الخبراء أن أي اضطراب في أسواق العملات أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأشار التجار المحليون إلى أن متابعة الأوقية والسبائك الصغيرة ستكون حاسمة قبل تحديد أي تحركات سعرية مهمة الجمعة.

وأوضح خبراء السوق أن المستثمرين والمتعاملين يترقبون تحرك الأسعار لتحديد مستوى الشراء أو البيع المناسب، مع بقاء السوق المصري حساسًا لأي تغييرات عالمية.

وتوقعوا أن يكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا استمرت العوامل العالمية المؤثرة.

أسعار الذهب اليوم الجمعه :

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار