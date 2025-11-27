قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفتي الجمهورية: صياغة الفتوى مسؤولية كبرى تتطلب فهمًا دقيقًا

عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم ، فعاليات ختام الدورة التدريبية المعنونة بـ«مهارات صياغة الفتوى الشرعية» التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بمشاركة الباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى، ضمن خطة الدار المستمرة لتأهيل كوادر قادرة على مواجهة القضايا المستجدة وصياغة الفتاوى بأسلوب علمي دقيق يراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات العصر.

وأشاد فضيلة المفتي، خلال كلمته الختامية، بالجهود والالتزام الذي أبداه المتدربون طوال فترة الدورة، مؤكدًا أن تطوير المهارات العلمية للعاملين في الحقل الإفتائي يُعد حجر الزاوية في ضبط منهج الفتوى، مشيدًا بدور مركز التدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الإفتائية، ودوره في الارتقاء بمنظومة العمل داخل دار الإفتاء، بما يسهم في تقديم خدمة إفتائية دقيقة ومنضبطة وتعزيز الوعي الديني السليم في المجتمع.

كما شدد المفتي على أن دار الإفتاء ماضية في خططها الرامية لبناء كوادر قادرة على الاجتهاد الرشيد ومواكبة قضايا العصر بأسلوب علمي متوازن، مؤكّدًا أن صياغة الفتوى العلمية مسؤولية كبرى تتطلب فهمًا دقيقًا واطلاعًا معمقًا على الواقع المجتمعي، مضيفًا أن دمج التكوين الأكاديمي المتين مع الخبرة العملية يوفر بيئة خصبة لصناعة مفكرين ومفتين قادرين على خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخطاب الديني.

وأوضح فضيلته أن صياغة الفتوى عملية دقيقة تُحوّل الفهم الفقهي إلى نص واضح ومنضبط يمكن للمستفتي العمل بموجبه دون ارتباك، مشيرًا إلى أن المفتي يمثل «صوت العلم الشرعي» في المجتمع.

واختتم مفتي الجمهورية كلمته بالتأكيد على أهمية الشباب في مستقبل المؤسسات الدينية، وأن نجاح العمل الإفتائي يتطلب المعرفة العميقة والفهم الدقيق والقدرة على التعبير المنضبط، مشيرًا إلى دوره الحيوي في نشر الفكر الديني الصحيح. كما قام فضيلته بتكريم المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لجهودهم والتزامهم خلال فترة التدريب.


 

مفتي الجمهورية دار الإفتاء الفتوى الشرعية تدريب الباحثين الخطاب الديني

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

صورة من اللقاء

أيمن أشرف: لقطة بن شرقي في نهائي القرن كانت ممكن "تقعدني بالبيت"

صورة من اللقاء

أيمن أشرف: ما حدث بين شوطَي نهائي القرن في غرفة الملابس “مينفعش يتقال”

البنك الأهلى

البنك الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد رباعية أمام بور فؤاد

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

