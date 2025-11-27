100%مياه شرب نظيفة وطرق جديدة .. كيف غيرت التنمية المحلية حياة المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن برامج التنمية المحلية في صعيد مصر حققت قفزات نوعية في تحسين حياة المواطنين، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب النظيفة إلى 100%، كما تم تطوير الكيلو مترات من الطرق المحلية والإقليمية، ما ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.



جهود برنامج التنمية المحلية

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الإنجازات جاءت ضمن جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يركز على تمكين الإدارة المحلية، المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ونتيجة لهذه المبادرات، شهدت المناطق الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، فيما أعرب السكان وأصحاب الأعمال عن رضاهم الكبير عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وأكد الدكتور خالد قاسم أن التجربة في سوهاج وقنا تُعد نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني والدولي، وأنه يجري العمل على توسيع البرنامج ليشمل كافة محافظات الجمهورية، لضمان استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

