رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

كشفت والدة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، المهندسة صباح، تفاصيل جديدة حول وفاة ابنتها، موضحة أنها رحلت داخل شقتها بينما كانت جالسة على الأريكة في غرفة المعيشة.

وأكدت أن سبب الوفاة يرجع إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مرجحة أن يكون اتباع هبة لنظام غذائي قاسٍ أحد العوامل المؤدية للحادث.

وأوضح الإعلامي مصعب العباسي، خلال برنامجه “علامة استفهام”، أن الراحلة لم تكن تعاني من أي أمراض، وكانت تتمتع بطموح مهني كبير وتسعى لتحقيق نجاحات واسعة.

كما كشف أن آخر تواصل بينها وبين إدارة قناة الشمس كان قبل الوفاة بيوم واحد بسبب اعتذارها عن تسجيل حلقة لشعورها بالتعب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/AJqM6c5gFiI?si=zj9tiopWx6Iuv9Fc