شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي باستاد مولاى الحسن بمدينة الرباط المغربية، قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهة الفريقين

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواجه الاهلي طوال تاريخه عدد كبير من الاندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب مع اندية مغربية ضد كلا من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مروة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كلا من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.