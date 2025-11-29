قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تقتنص أفضل صفقة؟ دليلك الشامل لأقوى 3 هواتف ذكية بسعر 10,000 جنيه

أقوى 3 هواتف
أقوى 3 هواتف
احمد الشريف

مع انطلاق ماراثون تخفيضات "الجمعة البيضاء" (White Friday)، يقف المستهلك المصري حائراً أمام سيل من العروض الوهمية والحقيقية، خاصة في الفئة السعرية الحرجة (حول 10,000 جنيه)، التي تعتبر الآن بوابة الدخول للفئة المتوسطة. 

قمنا  بمسح شامل للسوق والمتاجر الإلكترونية، لنضع بين يديك القائمة النهائية لأفضل ما يمكن شراؤه بهذا المبلغ:

1. الرهان المضمون: Samsung Galaxy A26 (أو A35 في العرض) 

تظل سامسونج ملكة الدعم الفني في هذا السعر، يمكنك اقتناص هاتف Galaxy A26 الجديد (أو A35 من مخزون العام السابق بسعر مخفض). الميزة القاتلة هنا ليست السرعة القصوى، بل الاستدامة. 

ستحصل على شاشة Super AMOLED لا يعلى عليها في الألوان، مقاومة للماء والغبار (IP67)، والأهم: وعد بـ 4 سنوات من تحديثات أندرويد، مما يعني أن هاتفك لن يشيخ برمجياً قبل عام 2029.

2. وحش الألعاب: Realme 13 Plus 5G

 إذا كنت من عشاق PUBG و Call of Duty، فلا تنظر لغير هذا الهاتف. ريلمي ركزت ميزانيتها هنا على المعالج ونظام التبريد. الهاتف يأتي بمعالج من سلسلة Dimensity 7000 القوية، وشاشة تدعم 120 هرتز حقيقي، مع شاحن سريع يملأ البطارية في نصف ساعة تقريباً. في التخفيضات، يعد هذا الجهاز صفقة رابحة للجيمرز.

3. صفقة الكاميرا والشكل: Redmi Note 14 Pro 

شاومي تلعب بذكاء في منطقة التصميم. هذا الهاتف يأتي بتصميم زجاجي منحني يوحي بأنه يكلف ضعف ثمنه. 

الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل (مع مثبت بصري OIS) تقدم صوراً ممتازة في ضوء النهار. إذا كان يهمك المظهر العام وجودة الصور لمواقع التواصل، فهذا هو خيارك الأفضل في العروض.

white friday أقوى 3 هواتف ذكية Samsung Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أول رحلة جيولوجية لطلاب علوم القاهرة الأهلية لاستكشاف التربة والصخور

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

جانب من التكريم

حلوان تتصدر فئة الأفضل بقائمة الجامعات صديقة البيئة

بالصور

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد