كيف تقتنص أفضل صفقة؟ دليلك الشامل لأقوى 3 هواتف ذكية بسعر 10,000 جنيه

مع انطلاق ماراثون تخفيضات "الجمعة البيضاء" (White Friday)، يقف المستهلك المصري حائراً أمام سيل من العروض الوهمية والحقيقية، خاصة في الفئة السعرية الحرجة (حول 10,000 جنيه)، التي تعتبر الآن بوابة الدخول للفئة المتوسطة.

قمنا بمسح شامل للسوق والمتاجر الإلكترونية، لنضع بين يديك القائمة النهائية لأفضل ما يمكن شراؤه بهذا المبلغ:

1. الرهان المضمون: Samsung Galaxy A26 (أو A35 في العرض)

تظل سامسونج ملكة الدعم الفني في هذا السعر، يمكنك اقتناص هاتف Galaxy A26 الجديد (أو A35 من مخزون العام السابق بسعر مخفض). الميزة القاتلة هنا ليست السرعة القصوى، بل الاستدامة.

ستحصل على شاشة Super AMOLED لا يعلى عليها في الألوان، مقاومة للماء والغبار (IP67)، والأهم: وعد بـ 4 سنوات من تحديثات أندرويد، مما يعني أن هاتفك لن يشيخ برمجياً قبل عام 2029.

2. وحش الألعاب: Realme 13 Plus 5G

إذا كنت من عشاق PUBG و Call of Duty، فلا تنظر لغير هذا الهاتف. ريلمي ركزت ميزانيتها هنا على المعالج ونظام التبريد. الهاتف يأتي بمعالج من سلسلة Dimensity 7000 القوية، وشاشة تدعم 120 هرتز حقيقي، مع شاحن سريع يملأ البطارية في نصف ساعة تقريباً. في التخفيضات، يعد هذا الجهاز صفقة رابحة للجيمرز.

3. صفقة الكاميرا والشكل: Redmi Note 14 Pro

شاومي تلعب بذكاء في منطقة التصميم. هذا الهاتف يأتي بتصميم زجاجي منحني يوحي بأنه يكلف ضعف ثمنه.

الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل (مع مثبت بصري OIS) تقدم صوراً ممتازة في ضوء النهار. إذا كان يهمك المظهر العام وجودة الصور لمواقع التواصل، فهذا هو خيارك الأفضل في العروض.