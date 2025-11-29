تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

فجرت الإعلامية إيمان الصاوي، صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، مفاجأة جديدة بشأن الظروف التي سبقت وفاة الأخيرة، مؤكدة أن هبة كانت قد تلقت تهديدات مجهولة المصدر عقب انفصالها عن زوجها.

وأوضحت “الصاوي” أن صديقتها الراحلة كانت تمر بمرحلة حساسة بعد الانفصال، وأن البعض حاول ممارسة ضغط عليها، إلا أنها رفضت الكشف عن هوية الطرف المسئول عن تلك التهديدات، قائلة: "لن أذكر الاسم، ولكن كانت هناك أمور غريبة تحدث معها خلال الفترة الأخيرة".

وأثار تصريح “الصاوي” حالة من الجدل بين المتابعين، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات ما تعرّضت له “الزياد”، في ظل استمرار التساؤلات حول الظروف التي أحاطت بوفاتها.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/1A1oab2iMa/?mibextid=wwXIfr