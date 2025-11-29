موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة صعبة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويحل الزمالك، ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية لدور المجموعات اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا، بمدينة بولوكواني، حيث تضم مجموعته أندية المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي.

تفائل في معسكر الأبيض

سيطرت حالة من التفاؤل والمعنويات العالية على تدريبات الزمالك فى مدينة بولوكوانى، حيث استغل الجهاز الفنى بقيادة أحمد عبدالرؤوف هذه الأجواء الإيجابية فى مزيد من الشحن المعنوى خلال المران الأخير، الذى أقيم على ملعب بيتر موكابا.

ويسعى الأبيض الى العودة من جنوب إفريقيا بفوز ثمين أو على أقل تقدير تفادى الخسارة لضمان البقاء فى مقدمة المجموعة الرابعة، التى يتصدرها المصرى برصيد 6 نقاط عقب فوزه فى الجولتين الأولى والثانية، حيث فاز الزمالك في الجولة الأولى، على زيسكو الزامبي، بهدف مقابل لا شىء سجله لاعبه التونسي سيف الجزيري، ليحصد 3 نقاط غالية.

غيابات الزمالك ضد كايزر تشيفز

يعانى الزمالك من غيابات كبرى، يتصدرها نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وأحمد ربيع، وهو ثلاثى مهم فى تشكيلة الفارس الأبيض.

ولن يعتمد الجهاز الفنى على مبدأ المغامرة الهجومية، ويميل بشكل أكبر إلى التأمين الدفاعى، مع استغلال مهارات وسرعات الأجنحة للوصول إلى مرمى كايزر تشيفز وصناعة خطورة قد تُترجم إلى أهداف، وهو ما يسعى إليه عبدالرؤوف.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقناة الناقلة

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك، نظيره كايزر تشيفز في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وقررت شبكة بين سبورتس القطرية أن تكون قناة beIN SPORTS 2 هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، كونها الناقل الحصري لمباريات المسابقة الإفريقية، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أسندت لجنة الحكام الافريقية، إدارة المباراة إلى الحكم صامويل أويكوندا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

ـ ديودوني موتوييمانا ـ مساعد أول

ـ ديدييه أيشيموي ـ مساعد ثانٍ

ـ روريسا باتينس فيديل ـ حكم رابع

ـ بينما يتولى سينون فيليب جورج مهام مراقب المباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

حسم خلاله أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها لقاءه المرتقب مع كايزر تشيفز، بحثا عن ثاني انتصاراته في المجموعة، والمتوقع أن تضم:

ـ حراسة المرمى.. محمد عواد.

ـ خط الدفاع.. أحمد فتوح ـ حسام عبد المجيد ـ الونش ـ عمر جابر.

ـ خط الوسط.. محمد شحاتة ـ سيف جعفر أو محمد إسماعيل ـ ناصر ماهر.

ـ خط الهجوم.. محمود بنتايج أو أحمد شريف ـ سيف الجزيري ـ خوان بيزيرا.