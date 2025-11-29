قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
ديني

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل.. تقي المسلم من الشرور والأذى

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل، هذا عمل من أجل الأعمال وأنفعها، يعرف نفعه ويجد بركته من واظب عليه، ومن هذه التحصينات أن يقول المسلم إذا خرج من المنزل ( بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إﻻ بالله ).

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل

من التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل، فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله توكلت على الله ولا حول وﻻ قوة إﻻ بالله .
وقال : يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت . فتنحى له الشيطان . فيقول له شيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ) انظر سنن أبي داود في كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته رقم 5097 ، وانظر صحيح الترغيب رقم 5095 .

هذا الحديث يعلمنا ذكرا من أعظم الأذكار وحصنا عظيما نقوله عندما نخرج من منازلنا وهو ذكر سهل ميسور.

فوائد تحصينات الخروج من المنزل

أما فوائده فمنها :

( 1 ) فائدة عظيمة حيث يقال لمن قالها ( هديت وكفيت ووقيت ) أي قد حصلت هذه الأمور بأن الله تعالى هداه وكفاه ووقاه أي كفاه ما أهمه ووقاه الشرور من غيره .
ومعنى ذلك أنه تحصل له السلامة وذلك لاعتماده على الله عز وجل وتوكله عليه .
( 2 ) تتنحى عنه الشياطين كما ورد في الحديث الشريف.

دعاء الخروج من المنزل

اللهم يسِّر لي ما خرجتُ لأجله وبارك لي في وقتي.

اللهم هوِّن عليَّ كلّ عسير قادم سيواجهني اليوم.

يا ربُّ اجعل رضاك عليَّ قائم وأبعد عني كلَّ همٍّ.

يا رب أبعد عني الشر والحسد.

اللهم ردَّ كيد الحاقدين عليهم، واحمني وعائلتي من كيدهم ويسِّر لي طريق الصواب.

يا رب أبعد عنِّي كلَّ طريق موحش.

اللهمَّ كن معي في كلِّ لحظة أحتاج فيها دلالة منك، وثبِّت الإيمان في قلبي.

يا رب هوِّن عليَّ كلَّ مصاعبي.

اللهم أبعد عني وحشة الطرقات.

اللهم كما أخرجتني من هذا المنزل أعدني إليه سالمًا.

اللهم احرسني بعينك التي تنام. يا ربُّ اجعل كلَّ الطرقات مهما اختلفت تؤدي إليك. اللهم اجعلني أرى توفيقك وتيسيرك لي في كلِّ خطوة.
إذا خرج المسلم من بيته ودخل بلدة أخرى يقول: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها)

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل التحصينات النبوية فوائد تحصينات الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل

