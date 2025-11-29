قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة اليوم بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا. وجاء سعر البصل بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا. أما الملوخية فسجلت 20 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجلت الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الرمان من 35 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام.

كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

ملتقي التميز والأبداع العربي

تكريم نجوم الفن والإعلام بملتقى التميز والابداع العربي

ثريا بغدادي ونيكولا خوري صناع فيلم ثريا حبي

نيكولا خورى: حذفت عدد من مشاهد فيلم "ثريا حبي".. خاص

زهير قنوع ونسرين طافش وأحمد صلاح حسني

نسرين طافش تُعيد مواطنها زهير قنوع إلى الدراما المصرية بعد غياب 17 سنة

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد