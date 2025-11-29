الزمالك يصل استاد بيتر موكابا ويعاين أرضية الملعب قبل مواجهة كايزر تشيفز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد بيتر موكابا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الثالثة عصرًا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء تحضيرًا للمباراة المرتقبة.

وفي السياق ذاته، عقد المدير الفني للفريق، أحمد عبد الرؤوف، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه إلى الملعب، استعرض خلالها بعض التفاصيل الخاصة بخطة اللعب وقدم التعليمات الأخيرة للاعبين قبل انطلاق المباراة.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.