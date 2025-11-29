قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

آية التيجي

ظهور بعض الشعيرات الخفيفة على الشفة العليا أو الذقن أمر طبيعي، لكن عندما يزداد سمكها أو يصبح لونها داكنًا، قد يسبب انزعاجًا ويؤثر على الثقة بالنفس. 

ومع انتشار عشرات الوصفات السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يصبح من الصعب معرفة أيها فعال في التخلص من شعر الوجه للنساء.

إذا كان شعر الوجه لديكِ خفيفًا وغير مرتبط بمشكلة صحية، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره، وفقًا لموقع OnlyMyHealth، ومن أبرزها :

ـ شاي النعناع لتنظيم نمو الشعر:

يساعد شاي النعناع على تنظيم مستويات الأندروجين، الهرمون المسؤول عن زيادة نمو الشعر، ومع المواظبة على شربه بانتظام، قد يساهم في تقليل الشعر الزائد تدريجيًا.

ـ وصفة الكركم لتخفيف الشعر:

يعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على الحد من تأثير الأندروجينات. ويمكن استخدامه كقناع للوجه بانتظام لإبطاء نمو الشعر ومنح البشرة لمعانًا طبيعيًا.

ـ وصفة البابايا والكركم:

تحتوي البابايا على إنزيمات طبيعية تساعد في تقشير البشرة بلطف وتضعف بصيلات الشعر مع الوقت. ويمكن مزجها مع الكركم واستخدام المعجون مرة أو مرتين أسبوعيًا لتخفيف ظهور الشعر تدريجيًا.

ـ سكراب السكر ودقيق الحمص:

يساعد هذا المزيج على إزالة الخلايا الميتة، ما يجعل الشعيرات أقل وضوحًا ويمنح البشرة ملمسًا أنعم وأكثر إشراقًا، مع تعزيز نعومة الوجه.

ـ سكراب دقيق الشوفان:

يعمل دقيق الشوفان كمقشر لطيف يقلل من قسوة الشعيرات ويمنح البشرة نعومة طبيعية، ما يجعل شعر الوجه أقل وضوحًا ويبرز جمال البشرة.

نصيحة الخبراء

وتؤكد الدراسات أن المواظبة على هذه الوصفات الطبيعية تمنح نتائج تدريجية وآمنة، بعيدًا عن العلاجات الكيميائية أو الوسائل المؤلمة. الاعتدال والانتظام هما مفتاح الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر الزائد.

