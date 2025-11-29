رئيس وزراء المجر: لا يمكن للأوروبيين تمويل الصراع بأموال روسية

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، يوم السبت إنه على أوكرانيا التخلي عن الأوهام ومواجهة الواقع.

ودعا رئيس وزراء المجر لمحادثات أوروبية روسية رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا سيؤدي لحرب واسعة النطاق.

وأكد أوربان أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا إذا صممت على الحرب، ولا يمكن للأوروبيين تمويل الصراع بأموال روسية.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري زار موسكو أمس الجمعة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث واردات الطاقة.

وصرّح أوربان بأن المجر لم تستسلم للضغوط الخارجية، وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو، موضحا "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية، ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".