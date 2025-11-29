كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها على استاد بيتر موكابا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" لموسم 2025/2026.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.