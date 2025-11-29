تفتيش منزل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ومصادرة هواتف وأجهزة كمبيوتر

أفادت مصادر أمنية أوكرانية بأن المحققين الأوكرانيين صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة أثناء تفتيش منزل أندريه يرماك، رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بحسب ما أفادت به صحيفة "أوكرينسكا برافدا".

وأوضحت الصحيفة أنه يجري حاليا فحص محتويات هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن التحقيق استغرق أكثر من 6 ساعات.

كشف شبكة فساد ضخمة

وجاء هذا الإجراء على خلفية إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة، أعلن عنها موظفو الهيئات الأوكرانية في 10 نوفمبر.

واتضح أن رأس هذه الشبكة هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب.

كما جرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية.

وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي.

وأثارت هذه الفضيحة أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية، حيث طالب عدد من النواب، بمن فيهم نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، باستقالة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.