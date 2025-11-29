قريبتها تخفت بالنقاب..كشف غموض جثة المسنة المعثور عليها مخنوقة داخل منزلها

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة ربة المنزل المسنة، والتى عثر عليها ملقاة داخل منزلها وبها آثار لشبكة جنائية فى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين أن إحدى قريبات المجنى عليها، وراء ارتكاب الجريمة، طمعاً فى سرقة مصوغاتها الذهبية، حيث ارتدت نقاب وتوجهت للمنزل وكتمت أنفاس العجوز حتى فارقت الحياة، واستولت على المصوغات وهربت بها.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا بالعثور على جثة عايد الخطيب ٨٥ عاماً، ملقاة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، ويشتبه فى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى استدعاء الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثة السيدة المسنة، لكشف الملابسات والأسباب وراء الوفاة.

فيما شهدت القرية أجواء حزن على المجنى عليها، لما تتمتع به من سيرة طيبة فى عمل الخير ومساعدة المحتاجين فى القرية، فضلًا عن تكفلها ببناء مسجد على نفقتها الخاصة، ما جعلها مقصدا للكثير من المحتاجين وأبناء القرية.