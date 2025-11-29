العراق .. مقـ.ــتل اثنين وإصابة 3 برصاص الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة في أربيل

أفادت وكالة "رويترز" اليوم السبت بمقتل شخصين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة "لاناز" قرب أربيل بالعراق.

جاء ذلك بعد أيام من استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان، والذي أدى إلى اندلاع حريق وإصابة بعض العاملين، وتعطل إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في المنطقة.

وقد تم استئناف تصدير الغاز من الحقل اليوم، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتشهد المنطقة توتراً متزايداً بين قوات الأمن والمحتجين، وسط محاولات لاستعادة السيطرة على المنشآت الحيوية وضمان استمرار عمليات الإنتاج.