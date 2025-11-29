انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

تعد الأزمة القلبية من أكثر المشكلات الصحية المسببة للوفاة في العالم لذا من المهم معرفة العوامل التى تزيد من احتمالات حدوثها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة بالأزمة القلبية.

اشياء تسبب الأزمة القلبية

يمكن للأشياء نفسها التي تزيد خطر أمراض القلب أن تزيد خطر توقف القلب المفاجئ. وتتضمن:

وجود سيرة مرَضية عائلية للإصابة بمرض الشريان التاجي.

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.



السُمنة.

مرض السكري.

نمط الحياة غير النشط.

التقدم في السن.

النوع حيث أن الذكور أكثر عرضة للأزمة القلبية

وجود نوبة سابقة من توقُّف القلب



استخدام المخدرات غير المشروعة، مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات.



انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم.

اضطراب النوم خاصة انقطاع النَّفَس الانسدادي النومي.

مرض الكلى المزمن.