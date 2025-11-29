صلاح عبد العاطي: إسرائيل تستمر في خرق وقف إطلاق النار.. فيديو

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن فلسطين تتعرض لظلم من الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948م وحتى الآن.

وأضاف صلاح عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يتزايد الآن من خلال محاولات إسرائيل تكرير سياسة الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه لا يعقل بعد عامين من الإبادة الجماعية و50 يوم من وقف إطلاق النار، تستمر الخروقات الإسرائيلية لهذا الوقف، واستشهد 350 شخص ويصاب قرابة 1000 آخرين وتستمر إسرائيل في ارتكاب مزيد من الجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة الضغط من أجل مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.