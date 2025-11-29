قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأقل سعر.. سوق المستعمل

لادا جرانتا
لادا جرانتا
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية والتقنية، أو من خلال تنوع التصميمات والأسعار.

وتعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز الطرازات على رأس قائمة السيارات الاقتصادية، حيث ظهرت إحدى هذه الإصدارات تحت موديل 2022 بسعر يبلغ 420 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمفهوم الفبريكا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، إضافة إلى مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

لادا جرانتا 

أبعاد وتصميم السيارة لادا جرانتا 

تظهر لادا جرانتا 2020 بأبعاد وقياسات تنتمي إلى عائلة السيدان، فقد جاءت بطول إجمالي يبلغ 4268 ملم، وعرض يصل إلى 1700 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها نحو 1500 ملم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2476 ملم، كما زودت بخزان وقود بسعة 50 لتراً.

لادا جرانتا 

تجهيزات لادا جرانتا

ورغم كونها سيارة اقتصادية، إلا أن لادا جرانتا تأتي مزودة بنظام ترفيهي يتضمن مشغل صوت يدعم البلوتوث ومدخل USB، إضافة إلى مكبرات صوت للمستخدم اليومي، كما حصلت السيارة على أنظمة حماية أساسية تشمل وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام مكابح مانع للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD للمساعدة في تقليل مسافة التوقف وتعزيز الثبات عند الكبح.

لادا جرانتا 

وتوفر المقصورة عدة عناصر ترفع من مستوى الراحة، مثل مكيف الهواء اليدوي، وعجلة القيادة المزودة بنظام باور، بالإضافة إلى ريموت للتحكم في إغلاق وفتح السيارة وإنذار مضاد للسرقة لتعزيز الأمان، كما جُهزت السيارة بزجاج كهربائي للأبواب الأمامية مما يزيد من سهولة الاستخدام.

لادا جرانتا 

أداء ومحرك لادا جرانتا 

تعتمد لادا جرانتا موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي موجه للعجلات الأمامية، وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.4 ثانية، أما استهلاك الوقود، فيبلغ حوالي 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري أسعار لادا جرانتا

