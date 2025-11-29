فريق ناشئو الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة الدولية بالفوز على رايت تو دريم

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2009 إلى نصف نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعدما فاز على أكاديمية رايت تو دريم بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي للمباراة. تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين ولاحت لهما أكثر من فرصة محققة للتسجيل ولكن لم تنجح المحاولات في كتابة أهداف لكل منهما، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 6 - 5، والتي شهدت تألقًا كبيرًا لمحمد عبيد حارس مرمى الأهلي الذي تصدى لركلتين على التوالي ساهمتا بشكل رئيسي في فوز الأهلي. وسجل للأهلي خلال ركلات الترجيح كل من محمد أيمن وعبد العزيز خالد ومحمد حمدي قمر وعمر عبد العزيز وسيف تامر ومهند عبد النبي، بينما أهدر كل من آدم يوسف ومحمد عماد وسيف كريم.

وبدأ أهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبيد. الدفاع: عمر عبد العزيز - محمد حمدي قمر - محمد عماد - سيف تامر. الوسط: محمد السيد - آدم يوسف - سيف كريم - محمد أيمن - مصطفى فرج. الهجوم: محمد شادي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.