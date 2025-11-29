علمنى حرفة .. ورشة عمل مميزة لقادرون باختلاف بمطروح

نظمت الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ورشة عمل مميزة في مجال شنط القماش ضمن تدريبات ( علمنى حرفة).

قامت اسراء محمد جمعه بتدريب أعضاء مكتب قادرون باختلاف لذوى القدرات والهمم على تنفيذ وتصميم شنط قماش وتصنيع الشنط وجربات موبيل وجربات نظارات والشنط .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهات وتعليمات دكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح

واكدت اسماء عبد الغفار مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق علمنى حرفة ان الورشة كانت فرصة رائعة لإكساب المشاركين مهارات جديدة في التصميم والتفصيل وإعادة التدوير، وظهر فيها إبداع جميل من ابنائنا وبناتنا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية ودور المهندسين في منظومة العمل بالمحافظة خاصة مع قوانين ونظم العمل الجديدة كالتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وانشاء و تطوير المنشآت ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها

جاء ذلك مع حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حضور فعاليات لجنة اختبار واختيار عدد من المهندسين الجدد المتقدمين للعمل بالمحافظة بنظام التعاقد بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة

وشدد محافظ مطروح على ضرورة التدريب والتأهيل للمهندسين الجدد ،مع عرض وشرح القوانين المنظمة لطبيعة عملهم و نقل الخبرات بما ييسر على المهندسين الجدد في سرعة استيعابها ويوفر مزيد من الوقت والجهد والإسراع في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ويحقق مزيد من الاستقرار لهم خاصة في ملفات التقنين والتصالح وغيرها

كما أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح بما يساعد في توفير من الكوادر في التخصصات التى تحتاج إليها مطروح واهلها.

مؤكداً على أنه لن يبنى الوطن إلا بعقول وسواعد أبنائه، مع الترحيب بمقترحات واراء وافكار المهندسين الجديد ، مشيراً إلى عقد لقاء شهرى مع المهندسين الجدد والاستماع لهم، مع تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد بكل إخلاص وشفافية لخدمة أهالي مطروح.

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت على صفحتها الرسمية عن حاجتها لعدد من المهندسين الجدد للعمل وفقا للضوابط والإجراءات القانونية واللوائح المنظمة ،وتقدم عدد ٣٢ مهندسا ومهندسة في عدد من التخصصات وتم اختبار واختيار عدد منهم.