الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاكات مستمرة.. مدير الحرم الإبراهيمي: الاحتلال يضع حواجز عسكرية حول الحرم

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال
هاني حسين

أكد معتز أبو سنينة، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقدسات الإسلامية "ليست مستغربة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يفرض سيطرة كاملة على الحرم الإبراهيمي بنسبة تصل إلى 63%، في ظل انتشار مكثف للحواجز العسكرية حوله.

وأوضح معتز أبو سنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قوات الاحتلال صعّدت من وتيرة الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، إذ أغلقت جميع مداخل الحرم باستثناء مدخل واحد يُسمح للمصلين بدخوله، مع تسجيل اعتداءات واسعة داخل الحرم شملت شبكات الكهرباء ومحاولات نقل صلاحية إدارتها من بلدية الخليل إلى مستوطنة “كريات أربع”، إضافة إلى تعديات مماثلة على شبكة المياه.

وأشار معتز أبو سنينة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة من أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب تصريحات متطرفة تزعم أن الحرم الإبراهيمي “مكان مقدس يهودي”، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تتناقض مع الواقع ومع القوانين الدولية ذات الصلة.

وشدد مدير الحرم معتز أبو سنينة، على أن الاحتلال مستمر في محاولاته لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف ضمن سياسة ممنهجة تستهدف طمس الهوية الإسلامية للمكان.

