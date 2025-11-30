قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحديد والصلب للمناجم تحقق 29.61 مليون جنيه مبيعات خلال شهر أكتوبر

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم
علياء فوزى

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق إجمالي مبيعات بلغت 29.61 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال أكتوبر سجلت 29.61 مليون جنيه.

مؤشرات مالية 

 وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجربنسبة 238% عن الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تسجيل صافي ربح بلغ 80.49 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 23.75 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام 2024.

وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الثلاثة أشهر إلى 213.05 مليون جنيه، مقابل 84.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة 

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

الحديد والصلب للمناجم القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الأعمال العام مبيعات مناجم الواحات البحرية

