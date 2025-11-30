الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف دعم الممولين وتعزيز الثقة مع المستثمرين

أكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الضريبة تفرض على الخدمات المستوردة وفقًا لمبدأ «التكليف العكسي»، في إطار القواعد المنظمة للمعاملات الضريبية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح كشك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي لدعم شرائح واسعة من المجتمع الضريبي الملتزم، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تسهم في مساعدة الشركات والممولين على التوسع والنمو وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق.

وأشار كشك إلى أن الإعلان عن حزمة التسهيلات الجديدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب نظامًا ضريبيًا مرنًا يراعي متطلبات التطوير الاقتصادي.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على توفير مزايا وإجراءات تساعد على خلق بيئة ضريبية مستقرة، بما يعزز الثقة بين الممولين والجهات الرسمية.

وشدد على أن الهدف الأساس من هذه التسهيلات هو طمأنة المجتمع بأن فتح ملف ضريبي لا يعني التعرض لعقوبات، بل يهدف لتقنين الوضع وتحقيق علاقة شفافة بين الطرفين.