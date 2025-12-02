سائق يكشف عيبًا خطيرًا في سيارات ريفيان بعد فشل فتح باب الطوارئ

في الوقت الذي تسوق فيه السيارات الكهربائية الحديثة نفسها على أنها قمة التكنولوجيا والأمان، وجد مالك لسيارة ريفيان R1S في الولايات المتحدة الأمريكية موديل 2025 نفسه في موقف لم يتوقعه، بعد أن حاول تدريب أطفاله على استخدام مقبض فتح الباب اليدوي للطوارئ.

انتهت التجربة بشكل مخيف، ودفعت العائلة للتفكير جديًا في بيع السيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

تجربة ريفيان تحولت إلى ذعر

بدأ الأمر عندما قرر المالك، عبر منشور على موقع Reddit تحت عنوان:

"أطفالي بالتأكيد سيموتون في حالة طوارئ"، أن يجري اختبارًا بسيطًا: كيف يخرج الأطفال من السيارة إذا تعطّل النظام الكهربائي للأبواب؟

لكن النتيجة كانت صادمة مقبض الفتح اليدوي الخلفي لم يعمل، بل انكسر أثناء الاستخدام، مما جعل فكرة الخروج من المقصورة الخلفية في حالة انقطاع كهرباء أو حادث أمرًا مستحيلًا.

وصف المالك اللحظة بأنها “مخيفة بكل معنى الكلمة”، مؤكدًا أنه لو كان هذا الموقف في سيناريو حقيقي، لما تمكن أطفاله من النجاة.

مقارنة مع حوادث سابقة

عبر المالك أيضًا عن قلق عميق بسبب تشابه الموقف مع حادثة مأساوية ارتبطت بسيارة تسلا، حيث توفي شخص بعدما تعطلت الأبواب الخلفية وظل عالقًا داخل السيارة أثناء اشتعال النار.

زاد هذا الربط من خوف العائلة، ودفعهم للنظر إلى السيارة على الرغم من تقنيتها العالية كخطر محتمل في ظروف الطوارئ.

مشكلة تصميم أم عيب تصنيع؟

بحسب المالك، المشكلة ليست في النظام الكهربائي، بل في الوصول إلى المقبض اليدوي نفسه.

ففي R1S الجيل الثاني، يوجد مقبض يدوي للطوارئ، لكنه:

غير واضح للأطفال

يصعب الوصول إليه

وتبين أنه قابل للكسر بسهولة



قال المستخدم إنه يشعر بالصدمة لأن سيارة بهذا السعر والمستوى “تهمل أساسًا بديهيًا من أسس الأمان”.

بعد التجربة، أصبحت العائلة تفكر بجدية في بيع السيارة رغم أنها جديدة، بسبب فقدان الثقة في عنصر مهم من عناصر السلامة.

المالك كتب: “اشتريتها لأزيد أمان أولادي، والآن أشعر أنها تعرضهم للخطر.

حتى لحظة كتابة التقرير، لم تصدر الشركة تعليقًا رسميًا حول المشكلة التي أثارها مستخدم Reddit، لكن المنشور بدأ ينتشر على نطاق واسع، ما قد يضغط على الشركة للتحقيق أو إصدار تحديث يوضح طريقة الاستخدام أو تحسين آلية فتح الطوارئ.