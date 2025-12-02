مصر ضد الكويت في كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

يتابع عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025 منافسات قوية ومثيرة سواء على مستوى بطولة كأس العرب 2025 في قطر أو الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تُقام مجموعة من المواجهات المهمة في الجولة الأولى من كأس العرب، إضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا.

كأس العرب 2025 – الجولة الأولى

المغرب × جزر القمر

الساعة: 14:00 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD

المعلق على beIN: علي محمد علي

قناة الكأس (سمير المعيرفي – هيكل الصغير)

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية 1 (عمر الطنيجي)

الكويت الرياضية.

مصر × الكويت

الساعة: 16:30 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD

المعلق على beIN: حفيظ دراجي

قناة الكأس (خالد الحدي – منتصر الأزهري)

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية 1 (محمد البدواوي)

الكويت الرياضية (راشد الدوسري)

السعودية × عُمان

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً

تبث المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية.

الدوري الإنجليزي – الجولة الرابعة عشر

بورنموث × إيفرتون

الساعة: 21:30 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 3 HD

المعلق: أحمد فؤاد

فولهام × مانشستر سيتي

الساعة: 21:30 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 2 HD

المعلق: محمد بركات

نيوكاسل × توتنهام

الساعة: 22:15 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS

الدوري الإسباني – الجولة التاسعة عشر

برشلونة × أتلتيكو مدريد

الساعة: 22:00 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 1 HD

المعلق: عصام الشوالي

كأس إيطاليا – دور الـ16

يوفنتوس × أودينيزي

الساعة: 22:00 بتوقيت مصر

القناة: MBC أكشن

المعلق: غازي العمري