قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ضد الكويت في كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
من يشرب من حوض النبي يوم القيامة؟.. انتبه لـ6 حقائق لتفوز بشربة منه
الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. وانخفاضات جديدة الأسبوع المقبل
برعاية جامعة عين شمس.. انطلاق الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للتعليم العالي
متى صلاة الشروق اليوم؟.. صليها الآن ركعتين و12 إذا أخرتها للظهر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ضد الكويت في كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
إسراء أشرف

يتابع عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025 منافسات قوية ومثيرة سواء على مستوى بطولة كأس العرب 2025 في قطر أو الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تُقام مجموعة من المواجهات المهمة في الجولة الأولى من كأس العرب، إضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا.

كأس العرب 2025 – الجولة الأولى

المغرب × جزر القمر

الساعة: 14:00 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD

المعلق على beIN: علي محمد علي

قناة الكأس (سمير المعيرفي – هيكل الصغير)

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية 1 (عمر الطنيجي)

الكويت الرياضية.

مصر × الكويت

الساعة: 16:30 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD

المعلق على beIN: حفيظ دراجي

قناة الكأس (خالد الحدي – منتصر الأزهري)

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية 1 (محمد البدواوي)

الكويت الرياضية (راشد الدوسري)

السعودية × عُمان

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً

تبث المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية.

الدوري الإنجليزي – الجولة الرابعة عشر

بورنموث × إيفرتون

الساعة: 21:30 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 3 HD

المعلق: أحمد فؤاد

فولهام × مانشستر سيتي

الساعة: 21:30 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 2 HD

المعلق: محمد بركات

نيوكاسل × توتنهام

الساعة: 22:15 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS

الدوري الإسباني – الجولة التاسعة عشر

برشلونة × أتلتيكو مدريد

الساعة: 22:00 بتوقيت مصر

القناة: beIN SPORTS 1 HD

المعلق: عصام الشوالي

كأس إيطاليا – دور الـ16

يوفنتوس × أودينيزي

الساعة: 22:00 بتوقيت مصر

القناة: MBC أكشن

المعلق: غازي العمري

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات كأس العرب موعد مباراة منتخب مصر ضد الكويت مصر ضد الكويت الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

جيلي إمجراند

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

بالصور

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد