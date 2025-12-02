قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأزهر يفتح باب التقدم الإلكتروني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس قطاع المعاهد
عبد الرحمن محمد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء فتح باب التقديم الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026م.

 وأوضح القطاع أن التقديم سيكون متاحًا عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025م.

وأصدر قطاع المعاهد بيانًا مفصلاً أوضح فيه الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التقديم بنجاح.

 وتشمل هذه الخطوات أولاً الدخول إلى موقع نظام إدارة شئون الطلاب الإلكتروني المخصص، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للطالب أو رقم جواز السفر، مع إدخال كلمة السر التي تم الحصول عليها من مسئول شئون الطلاب بالمعهد.

 ويهدف هذا التسجيل إلى مراجعة بيانات الطالب وتحديثها بدقة على الاستمارة الإلكترونية وحفظها.

وأضاف البيان أن الخطوة الثانية تتطلب رفع صورة شخصية حديثة للطالب بصيغة إلكترونية، بمقاس 4×6 وبخلفية بيضاء. 

ويجب أن تُطبع على الصورة، باستخدام الكمبيوتر في أستديو التصوير، بيانات اسم الطالب ورقمه القومي بحيث تكون مطابقة تمامًا لما هو مدون في شهادة الميلاد.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة فتشمل طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من تعبئتها إلكترونيًا، ومراجعتها بعناية للتأكد من صحة جميع البيانات المدونة عليها، ثم التوقيع عليها من قبل ولي الأمر أو الطالب.

 بعد ذلك، يجب تسليم الاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب في المعهد ليقوم بمراجعتها ومطابقتها مع بيانات الطالب الأصلية الموجودة في ملفه المدرسي، والتوقيع عليها تأكيدًا لصحة البيانات، ثم اعتمادها وختمها بالخاتم الرسمي للمعهد.

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

