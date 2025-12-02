الأزهر يفتح باب التقدم الإلكتروني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء فتح باب التقديم الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026م.

وأوضح القطاع أن التقديم سيكون متاحًا عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025م.

وأصدر قطاع المعاهد بيانًا مفصلاً أوضح فيه الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التقديم بنجاح.

وتشمل هذه الخطوات أولاً الدخول إلى موقع نظام إدارة شئون الطلاب الإلكتروني المخصص، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للطالب أو رقم جواز السفر، مع إدخال كلمة السر التي تم الحصول عليها من مسئول شئون الطلاب بالمعهد.

ويهدف هذا التسجيل إلى مراجعة بيانات الطالب وتحديثها بدقة على الاستمارة الإلكترونية وحفظها.

وأضاف البيان أن الخطوة الثانية تتطلب رفع صورة شخصية حديثة للطالب بصيغة إلكترونية، بمقاس 4×6 وبخلفية بيضاء.

ويجب أن تُطبع على الصورة، باستخدام الكمبيوتر في أستديو التصوير، بيانات اسم الطالب ورقمه القومي بحيث تكون مطابقة تمامًا لما هو مدون في شهادة الميلاد.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة فتشمل طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من تعبئتها إلكترونيًا، ومراجعتها بعناية للتأكد من صحة جميع البيانات المدونة عليها، ثم التوقيع عليها من قبل ولي الأمر أو الطالب.

بعد ذلك، يجب تسليم الاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب في المعهد ليقوم بمراجعتها ومطابقتها مع بيانات الطالب الأصلية الموجودة في ملفه المدرسي، والتوقيع عليها تأكيدًا لصحة البيانات، ثم اعتمادها وختمها بالخاتم الرسمي للمعهد.