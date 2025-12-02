ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا

أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأندونيسيا ، اليوم الثلاثاء تقريراًً أشارت فيه إلى إرتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصا بجانب نزوح مليون شخص.

وذكرت الوكالة أن "472 شخصا ما زالوا مفقودين، فيما أصيب 2600 آخرون في 3 محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل".

وقالت "أكثر من 3.3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات وتم إجلاء مليون شخص و نقلوا إلى ملاجئ مؤقتة".

ولاحقا ، أشارت تقارير إلى أن "مقاطعة سومطرة الشمالية هي الأكثر تضررا حيث تم تأكيد وفاة 283 شخصا".

وأدت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل حوالي 1200 شخص وفقدان المئات.