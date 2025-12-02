الجيش السوداني يحبط هجوما جديدا للدعم السريع على مدينة بابنوسة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الجيش السوداني، أعلن عن نجاح قواته في إحباط هجوم جديد للدعم السريع على مدينة بابنوسة.

وأوضح الجيش أن قوات الدعم السريع ظلت تهاجم مدينة بابنوسة يوميا بالقصف المدفعي والمسيرات.

في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بكل من يحمل السلاح لقتال قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى إعادة صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، بما يضمن بناء مؤسسات قوية.

حل الأزمة السودانية

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني، أن أي حل للأزمة الراهنة لن يكون مقبولًا ما لم يتضمن تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح، مشددا على أن الجيش يرحب بكل من يريد حمل السلاح لقتال “التمرد”.