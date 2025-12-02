غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟

يستعد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لعقد جلسة مهمة مع لاعبه محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب المقامة في قطر. وتهدف هذه الخطوة إلى احتواء غضب اللاعب بعد تكرار استبعاده من التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

توروب متمسك بجميع لاعبي الأهلي

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة يس توروب متمسك بجميع لاعبي الفريق، بما في ذلك أفشة، رغم مشاركته المحدودة في المباريات الأخيرة. وأوضح المصدر أن المدير الفني مازال في مرحلة استكشاف قدرات اللاعبين منذ توليه المسؤولية قبل أسابيع، وأن أفشة يظل أحد العناصر المهمة في خطط الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى للحفاظ على جميع اللاعبين الأساسيين بما يتوافق مع رؤية المدرب الجديد، مؤكداً أن أي قرار برحيل أفشة سيكون بعد دراسة دقيقة لأي عرض رسمي، مع مراعاة رغبة اللاعب إذا أصر على الانتقال.

أزمة شيك الـ13 مليون جنيه تلاحق أفشة

ويأتي هذا في ظل أزمة قانونية سابقة تعرض لها أفشة، حيث منح أحد رجال الأعمال شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لشراء سيارة، لكنه لم يقم بتنفيذ الصفقة أو إعادة الشيك للاعب.

وقد تقدم أفشة ببلاغ رسمي في قسم شرطة التجمع الأول ضد رجل الأعمال رمضان حسني، الذي استولى على المبلغ بطريقة غير قانونية.

وأعلن محامي أفشة، أشرف عبد العزيز، أن صاحب معرض السيارات الذي كان بحوزته الشيك قام بتسليمه إلى جهات التحقيق فور علمه بالأزمة.

وفي وقت سابق، حكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة على رمضان حسني بالحبس 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني لللاعب، كما أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الحكم ذاته في سبتمبر الماضي.

الأهلي يدرس أي عروض محتملة لأفشة

أكد المصدر أن الأهلي سيدرس أي عرض رسمي يصل بشأن أفشة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقد يوافق على رحيله إذا أصر اللاعب على ذلك، لكن الرؤية الفنية الحالية ترجح بقاء جميع العناصر المهمة في الفريق، لضمان استقرار تشكيلة الفريق واستمرارية الأداء.