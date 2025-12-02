قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2025

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
محمد إبراهيم

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي الشركات المشاركة بالمعرض.

القوات البحرية

 التقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع اللواء بحرى رجب أيردينش تيكين قائد الترسانة البحرية بإسطنبول ، واللواءMarco Tomassetti رئيس لجنة الترقيات لضباط الصف الإيطالية، والأميرال خافيير رومير كاراميلو مدير العلاقات الحكومية ومستشار أول رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا والعقيد بحرى ركن وعيس عمر بقرى قائد قوات خفر السواحل الجيبوتية ، والسيد جيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية والسيدة باسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية.

القوات الجوية

كما التقى اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع  اللواء دكتور ناصر النعيمى الأمين العام لمجلس التوازن الدفاعى الإماراتى ، و السيد فروكلين اليكس نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الفنى الروسى ، والعميد يانغ جيه قانع نائب مدير إدارة التعاون التكنولوجى والتسليح لهيئة تطوير الأسلحة والمعدات الصينية ، ومسئولى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، ومسئولى شركة كاتيك الصينية.

قوات الدفاع الجوي

كما التقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع اللواء yang zhigang نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية الصينية ، والعميد جيورجيوس الكسندرو قائد القوات الجوية والدفاع القبرصى ، والعقيد ركن محمد حرسى عمر قائد سلاح المدفعية (الدفاع الجوى) الجيبوتى ، والسيد جيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، والسيد إيريك بيرانجيه رئيس مجلس إدارة شركة MBDAالفرنسية  ، والسيد شينج هونج نائب رئيس مجلس إدارة شركة Norinco ، والسيدة باسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية .

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض  كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.

القوات المسلحة إيديكس إيديكس 2025 معرض إيديكس 2025 معرض السلاح القوات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

