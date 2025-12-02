لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2025

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي الشركات المشاركة بالمعرض.

القوات البحرية

التقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع اللواء بحرى رجب أيردينش تيكين قائد الترسانة البحرية بإسطنبول ، واللواءMarco Tomassetti رئيس لجنة الترقيات لضباط الصف الإيطالية، والأميرال خافيير رومير كاراميلو مدير العلاقات الحكومية ومستشار أول رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا والعقيد بحرى ركن وعيس عمر بقرى قائد قوات خفر السواحل الجيبوتية ، والسيد جيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية والسيدة باسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية.

القوات الجوية

كما التقى اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع اللواء دكتور ناصر النعيمى الأمين العام لمجلس التوازن الدفاعى الإماراتى ، و السيد فروكلين اليكس نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الفنى الروسى ، والعميد يانغ جيه قانع نائب مدير إدارة التعاون التكنولوجى والتسليح لهيئة تطوير الأسلحة والمعدات الصينية ، ومسئولى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، ومسئولى شركة كاتيك الصينية.

قوات الدفاع الجوي

كما التقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع اللواء yang zhigang نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية الصينية ، والعميد جيورجيوس الكسندرو قائد القوات الجوية والدفاع القبرصى ، والعقيد ركن محمد حرسى عمر قائد سلاح المدفعية (الدفاع الجوى) الجيبوتى ، والسيد جيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، والسيد إيريك بيرانجيه رئيس مجلس إدارة شركة MBDAالفرنسية ، والسيد شينج هونج نائب رئيس مجلس إدارة شركة Norinco ، والسيدة باسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية .

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.