رئيس شباب النواب يثمن ترشيح الدكتور أشرف صبحي لرئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية

ثمن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ترشيح مصر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.



وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، في بيان له اليوم يمتلك خبرات كبيرة وحقق نجاحات عديدة علي كافة الأصعدة الشبابية والرياضة ، وهو ما يؤهله لتولي ذلك المنصب الدولي المهم عن جدارة واستحقاق.

تواجد القيادات المصرية في المنظمات الدولية





وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن اللجنة تدعم بقوة ترشيح وزير الشباب لذلك المنصب الدولي ، خاصة أن القيادة السياسية تسعي دائما لتواجد القيادات المصرية في المنظمات الدولية، وهو ما يعزز ويرسخ مكانة مصر في قيادة العمل الدولي المعني بالرياضة والتنمية ويعمل علي زيادة الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد النائب محمود حسين ، برؤية واستيراتيجة وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو والتي ترتكز على عدة مبادئ منها تعزيز التمويل الدولي لمشروعات الرياضة والتنمية، دعم الدول النامية في بناء القدرات والبنية التحتية الرياضية، دعم وتطوير السياسات الرياضية وفق المعايير الدولية، وتنشيط آليات التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق نتائج ملموسة عالمياً.

