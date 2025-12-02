مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حريق شب بمخزن بلاستيك بالخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن بلاستيك بالطابق الأرضي بجوار المسجد الكبير بمنطقة العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين لبيان سبب الوفاة، وأمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصاب الثالث، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ باندلاع النيران داخل مخزن البلاستيك بجوار المسجد الكبير بمنطقة العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكة.



انتقلت علي الفور قوات الأمن لمكان الحريق، وكذلك قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين، بالإضافة إلي إصابة شخص ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث وبيان مدى وجود مخالفات في التخزين أو اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.