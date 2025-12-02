فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تفشٍّ لفيروس ماربورج، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن هذا التفشي يُشكل خطراً عالياً على المستوى الوطني، لكن الخطر في المنطقة الإقليمية مُعتدل، وعلى المستوى العالمي منخفض.

ما هو فيروس ماربورج؟

فيروس ماربورج هو فيروس نادر لكنه شديد الخطورة، يسبب حمى نزفية حادة تشبه إلى حد كبير الإيبولا. اكتُشف لأول مرة عام 1967 خلال تفشٍّ في ألمانيا ويوجوسلافيا، بعد إصابة باحثين تعاملوا مع قرود مستوردة من أوغندا.



الأعراض لفيرس ماربورج..

تبدأ فترة الحضانة (من وقت الإصابة إلى ظهور الأعراض) من 2 إلى 21 يوماً تبدأ الأعراض فجأة وتشمل:

المرحلة المبكرة:

- حمى شديدة.

- صداع حاد.

- آلام العضلات والمفاصل.

- تعب عام وإرهاق.

- التهاب في الحلق.

- المرحلة المتقدمة (عادة بعد 5-7 أيام):

- طفح جلدي على الصدر والظهر والبطن.

- غثيان وقيء وإسهال مائي شديد (يمكن أن يستمر لأسبوع).

-أعراض نزفية في حالات شديدة، مثل: نزيف من اللثة، والأنف، وفي البراز، أو من مواقع حقن الإبر.

- خلل في وظائف الكلى والكبد.

- ارتباك، هياج، وخمول.

- فشل في العديد من أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

الوقاية من فيروس ماربورج..

تعتمد الوقاية على احتواء انتشار الفيروس وتتضمن:

1- تجنب الاتصال بالحيوانات المضيفة: خاصة في المناطق الموبوءة والحد من زيارة الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفافيش الفاكهة.

2- اتباع إجراءات مكافحة العدوى في المرافق الصحية:

- عزل المرضى.

- استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) من قبل العاملين الصحيين.

- النظافة الدقيقة لليدين والتعقيم.

3- دفن الموتى بشكل آمن: تحت إشراف فرق مدربة، مع تجنب ملامسة الجثة مباشرة.

4- تتبع المخالطين: تحديد وعزل أي شخص كان على اتصال وثيق بالمريض لمدة 21 يوماً (فترة الحضانة).

في ظل موسم الفيروسات و نزلات البرد و الانفلونزا ،نعرض لك فى هذا التقرير كيفية الحماية من الفيروسات المنتشرة .

نصائح للوقاية من أي فيروس

1-النظافة الشخصية: اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي بشكل متكرر، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك.

2-سعال والعطس: غطِ فمك وأنفك بثني مرفقك أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل في سلة مهملات مغلقة فورًا ثم اغسل يديك.

3-تجنب الأسطح الملوثة: نظف وطهر الأسطح التي تُلمس بانتظام مثل مقابض الأبواب والهواتف.

4-تجنب مخالطة المرضى: حافظ على مسافة آمنة من الأشخاص المرضى، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف وأدوات المائدة.



