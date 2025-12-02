قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تتحرك بحذر مع ترقب قرارات نقدية حاسمة في الشهر الأخير من 2025

الأسهم الأوروبية
أ ش أ

 تداولت الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق خلال تعاملات، /الثلاثاء/، وسط حالة ترقّب من المستثمرين للقرارات المرتقبة للسياسات النقدية في الشهر الأخير من عام 2025.


وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1%، وصعد "فوتسي 100" البريطاني 0.1%، بينما تراجع "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.1%.


وسجلت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة لشهر ديسمبر خلال تداولات الإثنين، لكنها ما زالت تتجه لتحقيق مكاسب سنوية قوية، مدعومة بتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.


وبحسب الاستطلاعات، فإن المتعاملين يسعرون احتمالًا بنسبة 87.2% لخفض بنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار ربع نقطة.


كما يُتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد مؤشرات على تباطؤ التضخم وضعف النمو، لاسيما عقب زيادات الضرائب التي تضمنها الميزانية الخريفية الأسبوع الماضي.


وفي منطقة اليورو، من المنتظر صدور القراءة الأولية للتضخم لاحقًا اليوم، وسط توقعات بأن تسجل الأسعار السنوية مستوى قريبًا من الهدف المتوسط للبنك المركزي الأوروبي. 


ومع ذلك، لا يُرجَّح أن تؤثر البيانات على توقعات السياسة، في ظل اعتقاد الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبيسيُبقي الفائدة دون تغيير حتى 2026.

تداولت الأسهم الأوروبية الشهر الأخير من عام 2025 ارتفع مؤشر داكس الألماني الأسهم الأوروبية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بمميزات مبهرة.. أفضل شاشة ألعاب 2K في الأسواق

المنافسة تشتد.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي

"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

