الأسهم الأوروبية تتحرك بحذر مع ترقب قرارات نقدية حاسمة في الشهر الأخير من 2025

تداولت الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق خلال تعاملات، /الثلاثاء/، وسط حالة ترقّب من المستثمرين للقرارات المرتقبة للسياسات النقدية في الشهر الأخير من عام 2025.



وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1%، وصعد "فوتسي 100" البريطاني 0.1%، بينما تراجع "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.1%.



وسجلت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة لشهر ديسمبر خلال تداولات الإثنين، لكنها ما زالت تتجه لتحقيق مكاسب سنوية قوية، مدعومة بتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



وبحسب الاستطلاعات، فإن المتعاملين يسعرون احتمالًا بنسبة 87.2% لخفض بنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار ربع نقطة.



كما يُتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد مؤشرات على تباطؤ التضخم وضعف النمو، لاسيما عقب زيادات الضرائب التي تضمنها الميزانية الخريفية الأسبوع الماضي.



وفي منطقة اليورو، من المنتظر صدور القراءة الأولية للتضخم لاحقًا اليوم، وسط توقعات بأن تسجل الأسعار السنوية مستوى قريبًا من الهدف المتوسط للبنك المركزي الأوروبي.



ومع ذلك، لا يُرجَّح أن تؤثر البيانات على توقعات السياسة، في ظل اعتقاد الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبيسيُبقي الفائدة دون تغيير حتى 2026.