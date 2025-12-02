القبض على 3 لصوص سرقوا دراجة نارية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بشقيقه بسوهاج.

سرقة دراجته النارية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال تركها أمام العقار سكنه ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسمى شرطة "أول ، ثان" سوهاج) ، وبحوزتهم (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.