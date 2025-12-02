إحالة عاطل وسيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة في الاتجار بالمواد المخدرة بالشرابية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل وربة منزل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الشرابية.

تفاصيل الواقعة



تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا يفيد بقيام عاطل بالاشتراك مع ربة منزل في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في حيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها وبيعها لشباب المنطقة.

وبالانتقال والفحص نجحت قوة امنية في ضبط المتهمين وتبين انهما ربة منزل وعاطل وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من البودر المخدر.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما اعترفا بحيازة مبلغ مالي قيمته 8 آلاف جنيه حصيلة تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.