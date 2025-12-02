تأجيل محاكمة خادمة وعاطل بتهمة السرقة بالنزهة

قررت محكمة جنح القاهرة ، تأجيل أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة لجلسة 7 ديسمبر .



تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخل شقته، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 الف جنيه وجهاز حاسب آلي، كما أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.