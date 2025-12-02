تصادم ملاكي وتوك توك يسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بطريق المنصورية

شهد طريق المنصورية حادث تصادم بين سيارة ملاكى و مركبة توك توك أسفل الطريق الدائرى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق المنصورية، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، ومن خلال المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق المنصورية أسفل الطريق الدائري بالهرم.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخرين حالتهما خطيرة من مستقلى التوك توك.

تم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما قامت قوات الشرطة بالتحفظ على السيارة الملاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.