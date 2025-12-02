زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يأمل لقاء الوفد الأمريكي في أقرب وقت ممكن بعد اجتماع موسكو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي:" الأصول الروسية المجمدة كان ينبغي استخدامها للدفاع عن أوكرانيا واستعادتها منذ زمن طويل".

وأضاف: "فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن النقاش ركز على إنهاء الحرب مع روسيا وضرورة تحقيق سلام دائم.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، يعتمد الكثير على مشاركة كل قائد، وسنتحدث مع القادة الآخرين اليوم”.