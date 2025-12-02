قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كريم عاطف

كشفت كيا عن أول مجموعة من الصور التشويقية للجيل الثاني من سيلتوس، مؤكدة أن الإطلاق العالمي سيتم في 10 ديسمبر المقبل، ويعد هذا الجيل خطوة مهمة للعلامة الكورية لتعزيز حضورها في فئة الكروس أوفر المدمجة، خاصة أن سيلتوس تشغل موقعا أساسيا أسفل سبورتاج ضمن تشكيلتها العالمية.

ورغم أن الجيل الأول قد ظهر في 2019 وتلقى تحديثا ملحوظا في 2022، فإن الجيل الجديد يأتي بتغيير شامل يشمل التصميم والتقنيات، لضمان بقاء سيلتوس منافسا قويا في واحدة من أسرع الفئات نموا وازدحاما في الأسواق، وتعرض الصور الرسمية ملامح تصميم أكثر صندوقية وحدة، مشابهة لما ظهر في النسخ التجريبية، مع اعتماد لغة التصميم الحديثة لكيا.

وتوضح الشركة أن التصميم الجديد يجمع بين روح سيارات الاحتراق التقليدية والملامح الانسيابية المستوحاة من طرازاتها الكهربائية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المصابيح الأمامية الرفيعة العاملة بتقنية LED، التي تحيط بشبك أوسع مدمج بإضاءة نهارية، إلى جانب سقف عائم وخط نوافذ مرتفع يستوحيان ملامح كيا EV5 الكهربائية، أما الخلفية فتضم مصابيح تجمع بين الخطوط الأفقية والرأسية، إضافة لمقابض أبواب مخفية وتطعيمات ألومنيوم تمنح السيارة مظهرا أكثر حداثة.

ورغم عدم الإعلان عن الأبعاد الرسمية، إلا أن الصور تشير إلى زيادة طفيفة مقارنة بالطول الحالي البالغ 4,365 ملم، ما يتوقع أن ينعكس على رحابة المقصورة، وفي الداخل، تعد كيا بتصميم أكثر عصرية يشمل شاشة رقمية مدمجة وخامات أعلى جودة وأنظمة مساعدة قيادة مطورة.

ميكانيكيا، تشير التوقعات إلى طرح خيارات بنزين وهجينة، مع احتمال تقديم نظام دفع كهربائي للمحور الخلفي، ومن المنتظر أيضا أن تعتمد بعض الفئات على محرك التربو 1.6 لتر المحدث أو منظومة الهجين الذاتي الشحن المشتركة مع هيونداي كونا ونيرو.

وتؤكد كيا استمرار سيلتوس كطراز عالمي، مع إمكانية عودتها إلى بعض الأسواق الأوروبية، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل رسميا في العاشر من ديسمبر.

