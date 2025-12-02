المؤتمر: انتصارات أبطال الكاراتيه والسلاح شهادة على صناعة الأمل في النشء

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية الإنجازات التاريخية المتتالية التي حققها الرياضيون على الساحة العالمية، مشيرا إلي أنها شهادة على ريادة مصر وصناعة الأمل في النشء.

وقال "أمان" في تصريحات له اليوم،: إن تصدر منتخب مصر للكاراتيه للترتيب العام لدول العالم في البطولة التي استضافتها مصر مؤخراً، وكذلك تتويج منتخب مصر للسلاح بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت 20 سنة في هونج كونج، هو دليل على أمرين أساسيين، أولهما عزيمة وإصرار الأبطال، و أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بفضل عزيمتهم الصلبة وإصرارهم الدائم على حصد البطولات.

وأضاف، الأمر الثانى هو نجاح استراتيجية الدولة، حيث أن هذه الإنجازات ليست وليدة صدفة وإنما ثمرة مباشرة لجهود الدولة الواعية التي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الاتحادات، والاهتمام بالنشء.

انتصارات رياضية

وتابع، "أرى أن في هذه الميداليات الذهبية ما هو أعمق بكثير من مجرد انتصارات رياضية؛ فهى تمثل شهادة نجاح على أن الرياضة هي الحصن الأول لبناء النشء السليم، ليس فقط جسدياً، بل أخلاقياً ونفسياً".

وأشار المهندس هيثم أمان إلي إن هذا النجاح يفرض علينا واجبات ملحة تجاه أجيالنا الصاعدة، مثل الاهتمام باكتشاف المواهب ورعايتها، في مراحل مبكرة داخل المدارس ومراكز الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتوفير الدعم المادي والفني اللازم لصقل هذه المواهب حتى لا يضيع أي بطل كامن.

وتابع، كذلك لا يمكن أن يستمر الإنجاز دون استدامة الكفاءة، حيث يجب الاستثمار في تطوير الكوادر التدريبية المصرية وتأهيلها وفقاً لأحدث النظم العالمية، لضمان استمرار إنتاج الأبطال.