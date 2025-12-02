أول مصرية خبيرة باللوجستيات.. سمر حلمي تكشف أسرار مسيرتها المهنية.. فيديو

كشفت خبيرة تطوير الأعمال سمر حلمي، عن نجاح تجربتها المهنية وريادتها في مجال اللوجستيات، مؤكدة أنها استطاعت كسر القيود ودخول مجال كان يُنظر إليه طويلًا باعتباره حكرًا على الرجال، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تتولى قيادة اللوجستيات في واحدة من أكبر الشركات العالمية.

وأضافت خبيرة تطوير الأعمال سمر حلمي، حلمي خلال لقائها مع شريف نور الدين، وسارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة القادرة والشاطرة تستطيع أن تثبت نفسها في أي مجال وأي مكان في العالم، مشيرة إلى أن مسيرتها المهنية لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والرغبة في إثبات الذات.

وأضافت خبيرة تطوير الأعمال سمر حلمي، أنها درست الإعلام شعبة الإذاعة، وكانت تحب مجال الإذاعة بشدة، قبل أن تقرر تغيير مسارها المهني منذ 21 عامًا والدخول إلى عالم اللوجستيات، موضحة: «في بداياتي كان الناس يسألون: بنت وتشتغل في اللوجستيات؟»، مؤكدة أن المجال كان صعبًا على السيدات، خصوصًا عند العمل خارج مصر وسط ثقافات وعلامات تجارية عالمية.

وأوضحت حلمي أن أول صدمة واجهتها في المجال هي نظرة البعض لكونها امرأة، لكنها تغلبت على ذلك بالتركيز على الأداء والنتائج وليس على محاولة إثبات الذات للآخرين، مضيفة: «أنا جايّة أشتغل.. أسيب شغلي هو اللي يتكلم».

وأشارت إلى أنها كثيرًا ما لمست عدم اقتناع البعض بقدراتها في بداية الطريق من خلال نظراتهم أو طريقة حديثهم، لكن ذكاء المرأة في قراءة المشاعر كان يمنحها القدرة على فهم الموقف والتعامل معه بثقة.

وتحدثت حلمي عن أصعب موقف تعرضت له قبل 5 سنوات خلال اجتماع لاتحاد أوروبي ضم ثلاثين شركة عالمية، وكانت تمثل شركتها هناك، قائلة: «شكلي كان مختلف، وكان واضح جدًا أن بعضهم يشك في قدرتي على إدارة الاجتماع… لكن في النهاية النتائج هي التي تتحدث».