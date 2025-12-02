حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

منظومة حارس 2

وتفقد "صدى البلد" جناح الهيئة العربية للتصنيع حيث عرضت الهيئة منظومة حارس - 2، وهي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار، والمتناهية الصغر، صمم حارس - 2 لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج ومن ثم اختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية والإيجابية، وتتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس 2 بكافة أنظمته الفرعية على عربة مدرعة طراز فهد، ما يؤهله للاستخدام في حماية القوات في ميادين القتال بكفاءة ومرونة عالية، كما أنها تمتلك منظومة ردار ثنائي الأبعاد والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 300 - 600ميجا هرتز ومدى محدد الإتجاه الاسلكي حتى 5 كيلومتر ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومترـ والإعاقة على أنظمة GNSS إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على أنظمة GNSS 5 كيلومتر والإعاقة على وصلة البيانات إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلة متر =، وبندقية إعاقة موجهة بمدى 1.5 كيلومتر.

جهاز الإعاقة ضد الطائرات المسيرة DJ 400V

كما عرضت الهيئة العربية للتصنيع جهاز الإعاقة ضد الطائرات المسيرة DJ 400V والذي يعمل على تحييد تهديدات الطائرات الموجهة بدون طيار ضغيرة ومتناهية الصغر في مختلف بيئات العمل من خلال إعاقة وصلة التحكم ونقل البيانات وإشارات تحديد المواقع بالأقمار الصناعية

ولديها إمكانية الإعاقة حتى 4 كيلومتر بإستخدام الهوائي الغير موجه بما يحقق إمكانية تأمين دائرة نصف قطرها 4 كيلومتر ضد هجمات الطائرات الموجهة بدون طيار من جميع الاتجاهات

وتستخدم المنظومة في حماية المنشآت الحيوية والشخصيات الهامة وتأمين الأحداث الهامة ضد مخاطر الطائرات بدون طيار.

المنظومة حارس 4

منظومة حارس 4 هي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار الصغيرة ومتناعية الصغر، وصممت حارس - 4 لإكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج، ومن ثم اختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية / الإيجابية ، تتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس - 4 بإمتلاكها ردار ثنائي الأبعاد، والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 200 - 6000 ميجاهرتز ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومتر، وتمتلك إعاقة على أنظمة GNSS "إعاقة موجهة"، ويبلغ مدى الإعاقة على أنظمة GNSS، 5 كيلو متر ، كم أنها تمتلك تمتلك الإعاقة على وصلى البيانات "إعاقة موجهة"، ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلومتر، كما أنها تمتلك الربط مع المستوى الأعلى.

منصة إطلاق متعددة الأغراض عيار 23 ملم

منظومة أخرى لمواجهة المسيرات عرضتها الهيئة العربية للتصنيع هي منصة إطلاق متعددة الأغراض عيار 23 ملم، حيث تتكون من رادار ، و منصة تحكم عن بعد مزودة بمدفعين عيار 23 ملم، ونظام رصد كهروبصري ونظام إعاقة، كما أن المنظومة مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعمل بالكامل بشكل آلي.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.