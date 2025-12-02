أبو العلا: الالتزام بأحكام القضاء يمثل ركيزة رئيسية في ترسيخ دولة المؤسسات

أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب احترامه الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة إن الالتزام بأحكام القضاء يمثل ركيزة رئيسية في ترسيخ دولة المؤسسات، ويعكس إيمان الجميع بأن الشفافية وسيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأضاف أن القرار يعيد ضبط الإطار القانوني للانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون إرادة الناخبين.

وأوضح النائب أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت موعد إجراء الانتخابات يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المواعيد تمثل فرصة جديدة للتعبير عن الإرادة الحرة لأهالي الدائرة، وأن المشاركة الواسعة هي العنصر الأهم في ضمان عملية انتخابية نزيهة وواضحة.