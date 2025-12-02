قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العلا: الالتزام بأحكام القضاء يمثل ركيزة رئيسية في ترسيخ دولة المؤسسات

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
محمد الشعراوي

أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب احترامه الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة إن الالتزام بأحكام القضاء يمثل ركيزة رئيسية في ترسيخ دولة المؤسسات، ويعكس إيمان الجميع بأن الشفافية وسيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأضاف أن القرار يعيد ضبط الإطار القانوني للانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون إرادة الناخبين.

وأوضح النائب أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت موعد إجراء الانتخابات يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المواعيد تمثل فرصة جديدة للتعبير عن الإرادة الحرة لأهالي الدائرة، وأن المشاركة الواسعة هي العنصر الأهم في ضمان عملية انتخابية نزيهة وواضحة.

أيمن أبو العلا النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

