سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-12-2025

استقرت أسعار الدولار اليوم الاربعاء، بعد تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه أمس.

ويواصل موقع صدى البلد الإخباري تقديم خدمة متابعة أسعار العملات، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، في البنوك لحظة بلحظة ضمن نشرته الخدمية اليومية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات وبنك أبوظبي الإسلامي مستوى 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجّل في كل من البنكين خلال التعاملات المسائية.

وفي بنك إتش إس بي سي، بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية

شهد كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا في سعر صرف الدولار عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، وهي الأسعار التي حافظت عليها البنوك الحكومية .

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

سجلت مجموعة من البنوك الخاصة والأجنبية، من بينها:

البنك المصري الخليجي – بنك التنمية الصناعية – المصرف المتحد - البنك التجاري الدولي CIB – بنك الشركة المصرفية SAIB – بنك قناة السويس – البنك العربي الأفريقي الدولي، سعرًا موحدًا للدولار عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

أما في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقاري المصري العربي وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك نكست، فقد استقر الدولار عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وفي كل من البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول FAB وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، بلغ سعر الدولار 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

كما سل بنك الإسكندرية سعرًا مقاربًا عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.