دفاع أطفال مدرسة سيدز: نحن أمام جريمة منظمة .. دائرة الاتهام تتسع

أكد عبد العزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، أن النيابة العامة أجرت التحقيق مع أكبر عدد من العاملين بالمدرسة، واستدعت جميع الأطراف للاستماع إلى أقوالهم، موضحًا أنها أصبحت مستعدة لأي طوارئ قد تحدث داخل المدرسة.

وأضاف عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن وصول عدد المتهمين إلى سبعة، جميعهم من العاملين بالمدرسة، يؤكد وجود إدارة دقيقة ومنظمة للجريمة.

وأشار عبد العزيز عز الدين، إلى أن وزارة التربية والتعليم حتى الآن لم تقدم الدعم اللازم للأطفال المجني عليهم، قائلًا: "الأولاد بقوا في البيت والوزارة تكتفي بالاتصالات لمعرفة تطورات القضية ولم تقم بما يلزم تجاه الأطفال"، ونوه بأنه ينتظر تحركًا حقيقيًا من الوزارة لدعم الأطفال وحمايتهم، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.