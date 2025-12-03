انطلاق الخلوة الروحية الأولى لكهنة إيبارشية حلوان والمعصرة | صور

انطلقت، أمس، الخلوة الروحية الأولي لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة برعاية، وحضور، وتنظيم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها ببيت سان مارك بالخطاطبة.

الخلوة الروحية الأولى

وكانت فقرات اليوم الأول كالتالي: -

- الوصول، وكلمة لنيافة الأنبا ميخائيل عن "لأَنَّنَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذَّكِيَّةِ" (٢كو٢: ١٥)، متحدثاً عن مصدر الرائحة الذكية هي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.

- تقسيم الآباء الكهنة إلي خمس مجموعات (ورش عمل)، وخاصة بتحضير العظات، وتقديمها في وقت قصير لباقي المجموعات.

- تسبحة نصف الليل.

والجدير بالذكر أنه هذه الخلوة هي الأولي لنيافته مع مجمع كهنة الإيبارشية والخلوة تستمر حتي يوم الخميس القادم.